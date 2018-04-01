Жириновский приветствовал отставку Тулеева

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский приветствует отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и отмечает, что ротация губернаторского корпуса должна идти более естественно.
В воскресенье Тулеев заявил, что подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, добавив, что это решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.
"Поэтому сегодняшнюю отставку Тулеева можно только приветствовать. Жаль, однако, что толчком для этого послужила жуткая катастрофа в Кемерове", — сообщается в Telegram-канале Жириновского.
Он отметил, что ЛДПР неоднократно поднимала вопрос об обновлении губернаторского корпуса, в том числе и на встрече с премьер— министром РФ Дмитрием Медведевым 27 марта.
"Все-таки мы должны идти к тому, чтобы ротация происходила более естественно: любой руководитель от директора бани до губернатора и президента должен занимать свой пост не более одного срока", — заключил Жириновский.
Сергей Цивилев назначен врио главы Кузбасса в воскресенье в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТЦ "Зимняя вишня". До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.