Эксперт: звонок Трампа Путину — очередной шаг к нормализации отношений

"Надо отдать должное смелости Трампа. Невзирая на давление со стороны таких людей, как Маккейн , он набрался смелости и позвонил. Он мог бы отделаться и более мягкой формой (например, телеграммой), а не личным звонком.

Это даёт слабую надежду на то, что к концу его президентства какие-то шаги будут предприняты. О нормализации отношений говорить не приходится, но хотя бы более или менее сносные отношения [могут быть]", — считает американист.