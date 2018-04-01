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Эксперт: звонок Трампа Путину — очередной шаг к нормализации отношений
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Эксперт: звонок Трампа Путину — очередной шаг к нормализации отношений 

Газета.Ru 16 минут назад
Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что действия Трампа можно расценивать как очередной шаг Трампа к налаживанию диалога с Москвой, передает НСН.
"Надо отдать должное смелости Трампа. Невзирая на давление со стороны таких людей, как Маккейн, он набрался смелости и позвонил. Он мог бы отделаться и более мягкой формой (например, телеграммой), а не личным звонком.
Это даёт слабую надежду на то, что к концу его президентства какие-то шаги будут предприняты. О нормализации отношений говорить не приходится, но хотя бы более или менее сносные отношения [могут быть]", — считает американист.
Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за поздравление главы России Владимира Путина с победой на выборах.
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