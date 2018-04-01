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Алексей Пушков: Украина сознательно ломает свою экономику через колено
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Алексей Пушков: Украина сознательно ломает свою экономику через колено 

Газета.Ru 22 минуты назад
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что решение кабинета министров Украины прекратить действие программы экономического сотрудничества России — это не эпатаж, не экономическая глупость, а очередное действие в рамках стратегического курса нынешнего политического руководства Украины, передает ФАН.
"Тон в украинской политике задает агрессивное большинство в Верховной раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе. Разрыв экономических отношений является одним из способов выполнение этой задачи, поэтому украинские власти сознательно ломают экономику Украины через колено", — подчеркивает сенатор.
Сегодня на заседании правительства Украины было принято решение о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией. Программа была одобрена обеими сторонами в 2011 году и включает в себя сотрудничество в сферах торговли, транспорта и так далее.
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