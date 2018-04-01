Алексей Пушков: Украина сознательно ломает свою экономику через колено 

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что решение кабинета министров Украины прекратить действие программы экономического сотрудничества России — это не эпатаж, не экономическая глупость, а очередное действие в рамках стратегического курса нынешнего политического руководства Украины, передает ФАН.
"Тон в украинской политике задает агрессивное большинство в Верховной раде и исполнительных органах власти, ставящее перед собой задачу максимально переформатировать нацию в антироссийском ключе. Разрыв экономических отношений является одним из способов выполнение этой задачи, поэтому украинские власти сознательно ломают экономику Украины через колено", — подчеркивает сенатор.
Сегодня на заседании правительства Украины было принято решение о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией. Программа была одобрена обеими сторонами в 2011 году и включает в себя сотрудничество в сферах торговли, транспорта и так далее.