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Лукьянов: шансов на скорую встречу Путина и Трампа нет
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Лукьянов: шансов на скорую встречу Путина и Трампа нет 

Газета.Ru 27 минут назад
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов назвал низкой вероятность встречи российского и американского лидеров в свете последних событий, передает НСН.
"Я очень сомневаюсь, что сейчас возможна эта встреча. Они её готовят уже около года. Сейчас, когда Трамп находится под очередной волной давления в связи с расследованием, его атакуют за всё, в том числе и за звонок Путину.
Что-то мне кажется маловероятным, что реальна встреча президентов. Тем более, США решительно поддержали Великобританию в её обвинениях в связи с преступлением в Лондоне (дело Скрипаля)", — заявил Лукьянов.
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