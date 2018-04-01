Лукьянов: шансов на скорую встречу Путина и Трампа нет 

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов назвал низкой вероятность встречи российского и американского лидеров в свете последних событий, передает НСН.
"Я очень сомневаюсь, что сейчас возможна эта встреча. Они её готовят уже около года. Сейчас, когда Трамп находится под очередной волной давления в связи с расследованием, его атакуют за всё, в том числе и за звонок Путину.
Что-то мне кажется маловероятным, что реальна встреча президентов. Тем более, США решительно поддержали Великобританию в её обвинениях в связи с преступлением в Лондоне (дело Скрипаля)", — заявил Лукьянов.