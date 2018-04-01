Эксперт: американцы не имели права на высылку наших дипломатов из представительства ООН 

Чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь назвал действия США разрушением международного права, передает НСН.
"То, что штаб-квартира ООН находится в США было определено странами на одной из сессий Генассамблеи ООН. Никакого особого статуса Вашингтону это не даёт. Сейчас идёт наплыв на разрушение международного права. Американцы не имели права на высылку наших дипломатов из представительства ООН.
Это попытка западных государств оставить за собой право регулировать все вопросы на международной арене в одностороннем порядке, игнорируя Россию. Этот процесс наблюдается и в Евросоюзе. Идёт кампания по ликвидации международного права по всем направлениям и принижение роли России на международной арене", — отметил эксперт.
Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обвинил США в злоупотреблении правами в ООН из-за расположения штаб-квартиры в Нью-Йорке. Он уточнил, что все дипломаты, которые являются сотрудниками постоянного представительства России, аккредитуются в ООН, а не США и выполняют обязанности исключительно в рамках организации.