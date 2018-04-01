В посольстве США решили продолжить «улучшать» отношения с Россией

В посольстве отметили, что работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается.

Америка продолжит улучшать отношения с Россией . Об этом заявили в посольстве США в России в своем в Twitter-аккаунте.

«Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается», — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Норвегия, На этой неделе ряд стран Евросоюза , а также США, Канада Украина и некоторые другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.