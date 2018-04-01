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В посольстве США решили продолжить «улучшать» отношения с Россией
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В посольстве США решили продолжить «улучшать» отношения с Россией 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В посольстве отметили, что работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается.
Америка продолжит улучшать отношения с Россией. Об этом заявили в посольстве США в России в своем в Twitter-аккаунте.
«Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается», — говорится в сообщении американской дипмиссии.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Великобритания утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.
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