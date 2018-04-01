Дипломаты возвращаются в Россию
США выслали 60 российских дипломатических работников в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву. Всего Соединённые Штаты покинул 171 человек.
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Отъезд группы российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне
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США выслали 60 российских дипломатических работников в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву.
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Всего Соединённые Штаты покинул 171 человек.
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В начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля".
Помимо Соединенных Штатов
, еще 16 стран Евросоюза
, а также Канада
, Норвегия
, Австралия
, Молдавия
, Албания
, Македония
и Украина
объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.