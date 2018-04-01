Дипломаты возвращаются в Россию 

США выслали 60 российских дипломатических работников в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву.

2/10 США выслали 60 российских дипломатических работников в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву.