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Дипломаты возвращаются в Россию
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Дипломаты возвращаются в Россию 

Рамблер 21 минуту назад
США выслали 60 российских дипломатических работников в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву. Всего Соединённые Штаты покинул 171 человек.
1/10  Отъезд группы российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне
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2/10  США выслали 60 российских дипломатических работников в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняют Москву.
Фото:
3/10  Всего Соединённые Штаты покинул 171 человек.
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4/10  В начале недели США объявили о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрытии российского генконсульства в Сиэтле из-за "дела Скрипаля".
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Помимо Соединенных Штатов, еще 16 стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили разное число представителей российской дипмиссии персонами нон грата.
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