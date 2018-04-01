Путин внес в Госдуму проект о борьбе с коррупцией

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, направленный на совершенствование контроля за мерами по противодействию коррупции.

Согласно законопроекту, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов смогут получать справки по счетам физических лиц, а в отдельных случаях и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, передает РИА «Новости».

Такие справки могут запрашиваться в рамках проверки сведений о доходах, расходах, имуществе, а также соблюдении ограничений, установленных федеральными законами.

Для государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций будет установлен упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, если будет признан факт коррупции.

Единый срок давности для применения взысканий будет единым — не позднее трех лет со дня совершения такого правонарушения.

Освобожденный от должности или уволившийся чиновник, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, будет пользоваться теми же правами, что и замещающее или занимающее аналогичную должность лицо.

Путин ранее заявлял, что коррупция является одним из факторов, серьезно тормозящих развитие России.