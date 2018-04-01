Глава МИД Испании призвал «быть реалистами» с РФ

Глава МИД Испании призвал «быть реалистами» в отношениях с Россией

«Россия является стратегическим партнёром и является стратегической озабоченностью. Некоторые из её действий не могут считаться дружественными. Некоторые из её позиций неприемлемы», — цитирует El Mundo министра.

При этом в пример Дастис привёл воссоединение Крыма с Россией.

«Но надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определённых глобальных кризисов, таких как Сирия», — сказал он.

Дастис также подчеркнул необходимость следовать «двустороннему подходу» при общении с российской стороной, то есть «осуждать неприемлемые действия и вести диалог для решения проблем, которые интересуют всех нас».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что Запад готов к диалогу с Россией вопреки ситуации вокруг отравления в британском Солсбери.

Крым стал российским регионом после прошедшего там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.