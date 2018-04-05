Россия запросила сведения о состоянии домашних животных Скрипаля

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия . Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

"Мы узнали от племянницы Скрипаля Виктории, что в доме господина Скрипаля жили две кошки и две морские свинки. У нас нет никакой информации об их местонахождении или состоянии, и обычно так хорошо информированные британские СМИ на этот счет молчат", — отметил представитель посольства.

"Между тем, знать о судьбе животных важно не только с точки зрения права собственности господина Скрипаля, но также с точки зрения благополучия животных и, что самое главное, в контексте продолжающегося расследования. Чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные также от химического отравления", — добавил он.

В связи с этим посольство направило официальный запрос.

"Мы поэтому официально обратились в Форин-офис с просьбой предоставить нам соответствующую информацию, в том числе, о том, лечат ли как-то животных", — сказал пресс-секретарь.