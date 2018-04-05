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Россия запросила сведения о состоянии домашних животных Скрипаля
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Россия запросила сведения о состоянии домашних животных Скрипаля 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: ИноСМИ
ЛОНДОН, 5 апр — РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне официально обратилось в МИД Великобритании с просьбой предоставить информацию о состоянии домашних животных Сергея Скрипаля — двух кошек и двух морских свинок, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
"Мы узнали от племянницы Скрипаля Виктории, что в доме господина Скрипаля жили две кошки и две морские свинки. У нас нет никакой информации об их местонахождении или состоянии, и обычно так хорошо информированные британские СМИ на этот счет молчат", — отметил представитель посольства.
"Между тем, знать о судьбе животных важно не только с точки зрения права собственности господина Скрипаля, но также с точки зрения благополучия животных и, что самое главное, в контексте продолжающегося расследования. Чтобы лучше понимать, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные также от химического отравления", — добавил он.
В связи с этим посольство направило официальный запрос.
"Мы поэтому официально обратились в Форин-офис с просьбой предоставить нам соответствующую информацию, в том числе, о том, лечат ли как-то животных", — сказал пресс-секретарь.
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Источник: Бельгия рассмотрит вопрос о мерах по "делу Скрипаля" во вторник Россия призвала США вернуть дипломатическую собственность Цивилев рассказал, что будет делать для развития Кузбасса
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