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Постпред РФ при ООН назвал терактом отравление Скрипалей в Британии
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Постпред РФ при ООН назвал терактом отравление Скрипалей в Британии 

BFM.RU 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг на открытом заседании СБ ООН связи с отравлением Скрипаля в британском Солсбери.
«По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. При том, что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», — цитирует ТАСС слова российского дипломата.
Небензя также допустил, что инцидент в отношении россиян в Солсбери можно назвать терактом. «Лондон принялся отравлять отношения рф с зарубежными странами, заставляя их последовать дурному примеру», — сказал постпред РФ при ООН. Он также отметил, что Лондон выдает свою версию отравления Скрипалей за вердикт.
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