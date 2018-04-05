Постпред РФ при ООН назвал терактом отравление Скрипалей в Британии

«По растиражированной версии британской стороны, Россия не простила ему измены и решила его устранить. При том, что никакой угрозы для России он, понятное дело, не мог представлять», — цитирует ТАСС слова российского дипломата.

Небензя также допустил, что инцидент в отношении россиян в Солсбери можно назвать терактом. «Лондон принялся отравлять отношения рф с зарубежными странами, заставляя их последовать дурному примеру», — сказал постпред РФ при ООН. Он также отметил, что Лондон выдает свою версию отравления Скрипалей за вердикт.