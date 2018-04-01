Тулееву предрекли продолжение карьеры

По его словам, в регионе в 2011 году был принят закон «О присвоении Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву почетного звания "Народный Губернатор"». Этот документ предполагает, что за Тулеевым в случае отставки закрепляется кабинет, помощника и доступ к правовым базам данных в администрации Кемеровской области.

«Вполне возможно, что в рамках какого-то общественного советника Тулеев может продолжить работу при Цивилеве (Сергей Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора после отставки прежнего главы региона — прим. "Ленты.ру"), если тот будет нуждаться в такой помощи. По крайней мере, законом такое предусмотрено», — отметил политолог.

Второй вариант для Тулеева продолжить карьеру — стать представителем Кемеровской области в Совете Федерации , считает Коновалов.

Эксперт опроверг слухи о том, что бывший губернатор может попытаться пройти в областной Совет. «Он в свое время был председателем областного Совета, и я не думаю, что есть смысл возвращаться в ту реку, из которой он уже вышел», — уверен политолог.