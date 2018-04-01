В Госдуме прокомментировали отставку Тулеева

"Отставка Амана Тулеева в сложившей в Кузбассе ситуации будет воспринята населением с пониманием и в то же время с сожалением. Он пришел в регион, когда шахты не работали, шахтеры не получали зарплату по полгода… Сейчас добывается больше 200 млн тонн угля, построены пять угольных портов… Построены десятки миллионов квадратных метров жилья", — сказал Фокин.

Также он посчитал, что отставка Тулеева по собственному желанию — это достойное решение.

Ранее сообщалось, что полпред президента России в Сибирском федеральном округе отказался комментировать отставку Тулеева.