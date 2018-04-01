В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля

Daily Mail: Москва задала Лондону 41 «циничный» вопрос и обвинила в безответственности

Россия опубликовала ряд вопросов к Великобритании по делу Скрипаля, сообщает Daily Mail. В частности, они касаются отсутствия доказательств и несостыковок в версии Лондона. По мнению российского посла в Великобритании, случившееся в Солсбери, убийство россиянина Глушкова, а также пристрастный досмотр российского самолёта в аэропорту Хитроу — звенья одной цепи, а Лондон ведёт себя «безответственно».

Россия потребовала от Великобритании ответов на 41 «очень конкретный» вопрос по дела Скрипаля, сообщает Daily Mail. В частности, посольство России в Лондоне обвинило британское правительство в нарушении дипломатических правил из-за того, что там не предоставляют детальную информацию о здоровье Сергея Скрипаля и его дочери. Москва настаивает, что имеет право навестить девушку, которая восстанавливается в больнице.

Изначально российское посольство опубликовало 27 «вопросов без ответа» в отношении отравления Скрипаля. А накануне вечером к ним добавилось ещё 14. Там, например, впервые было сказано, что в расследовании участвуют французские эксперты: «На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?»

Кроме того, среди вопросов, которые издание называет «циничными», есть, например: «Почему нет фотографий или видео, которые подтверждали бы, что Скрипали живы и находятся в больнице?» Также российские власти поинтересовались, как Лондону удалось столь быстро идентифицировать отравляющее вещество и почему в случае Скрипалей нервно-паралитический яд не сработал мгновенно, как это обычно происходит.

После инцидента с досмотром российского самолёта в аэропорту Хитроу Россия пригрозила тщательно досматривать каждый британский самолёт, который садится на её земле, увеличить количество выдворяемых дипломатов, а также связала смерть бежавшего в Лондон Николая Глушкова с «безответственностью» Великобритании.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил воскресному приложению Daily Mail: