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Высланные дипломаты приземлились во Внуково
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Первый самолет с российскими дипломатами приземлился во Внуково 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Воздушное судно специального летного отряда "Россия", на котором находятся высланные из США по делу Скрипаля российские дипломаты, прилетел в Москву, следует из данных Flightradar24.
Вылетевший из Вашингтона самолет Ил-96-300 совершил посадку в аэропорту Внуково. На борту судна находится первая группа дипломатов с семьями, которых выслали из США. С учетом членов семей, 31 марта из США улетел 171 человек.
Ранее сообщалось, что самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка в Москву.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
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