Захарова назвала главной целью западных стран‍ бойкот ЧМ 

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что главной целью некоторых западных стран было не допустить проведения чемпионата мира в России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России", — заявила она.
Захарова считает, что изоляция России со стороны западных стран в контексте проведения ЧМ — это их «голубая мечта» и «главная цель».
Ранее несколько государств Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и Австралия заявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». 30 марта Россия объявила о зеркальных мерах. В частности, страну в течение недели должны покинуть дипработники из Италии, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Финляндии и других стран.