Захарова назвала главной целью западных стран‍ бойкот ЧМ

Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что главной целью некоторых западных стран было не допустить проведения чемпионата мира в России . Об этом сообщает РИА Новости.

"Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России", — заявила она.

Захарова считает, что изоляция России со стороны западных стран в контексте проведения ЧМ — это их «голубая мечта» и «главная цель».

Канада, Норвегия, Украина и Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Нидерландов, Швеции, Эстонии, Ранее несколько государств Евросоюза , а также США Австралия заявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля ». 30 марта Россия объявила о зеркальных мерах. В частности, страну в течение недели должны покинуть дипработники из Италии Финляндии и других стран.