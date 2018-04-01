Ещё
Полпред отказался комментировать отставку Тулеева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин отправил в отставку Тулеева
Путин отправил в отставку Тулеева

Полпред президента отказался комментировать отставку Тулеева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что не может комментировать решение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, передает РИА "Новости".
"Обращение губернатора состоялось. Аман Гумирович свое решение высказал, это его право. Комментировать решение губернатора я не могу", — сказал Меняйло.
Ранее Тулеев в видеообращении заявил, что решение об отставке представляется ему единственно верным после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.
Газета.Ru: последние новости
Тулеев о своей отставке: считаю это единственно верным решением Антонов: события в Британии лишь предлог для провокации против России Антонов: дипломаты принципиально не будут снимать российский флаг с резиденции в Сиэтле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Губернатор Кузбасса записал прощальное видео357
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»59
Стало известно время падения «Небесного дворца»14
Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ157
В последний раз43
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение