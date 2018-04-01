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Губернатор Кемеровской области подал в отставку
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку 

360tv.ru
Фото: 360tv.ru
В сообщении пресс-службы администрации говорится, что Тулеев обратился к президенту с соответствующим заявлением.
Аману Тулееву — 73 года. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году. Его переизбирали главой региона с результатом 93,5–96,69% голосов. Полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
В последнее время в СМИ часто появлялись сообщения о его проблемах со здоровьем. В мае 2017 года он перенес операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря находился на больничном.
Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора. Последняя информация об отставке появилась после произошедшего пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». В результате трагедии погибли 64 человека.
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