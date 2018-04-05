Кремль анонсировал встречу Путина с Цивилёвым

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 5 апреля, проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, у президента 5 апреля запланировано несколько рабочих встреч.
«Одна из них будет публичной — президент примет Цивилёва. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был — в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилёвым также достаточно важно», — сказал Песков.
Ранее Цивилёв отметил, что намерен работать в регионе вместе со сложившейся в администрации управленческой командой.
Цивилёв был назначен на должность врио главы региона 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева.