Кремль анонсировал встречу Путина с Цивилёвым

Путин встретится с врио губернатора Кузбасса Цивилёвым

По его словам, у президента 5 апреля запланировано несколько рабочих встреч.

«Одна из них будет публичной — президент примет Цивилёва. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был — в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилёвым также достаточно важно», — сказал Песков.

Ранее Цивилёв отметил, что намерен работать в регионе вместе со сложившейся в администрации управленческой командой.