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Кремль анонсировал встречу Путина с Цивилёвым
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Путин встретится с врио губернатора Кузбасса Цивилёвым 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 5 апреля, проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, у президента 5 апреля запланировано несколько рабочих встреч.
«Одна из них будет публичной — президент примет Цивилёва. Вы знаете, что он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Президент недавно там был — в очень сложный момент для кемеровчан и для всей страны, поэтому сегодняшнее общение с Сергеем Цивилёвым также достаточно важно», — сказал Песков.
Ранее Цивилёв отметил, что намерен работать в регионе вместе со сложившейся в администрации управленческой командой.
Цивилёв был назначен на должность врио главы региона 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева.
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