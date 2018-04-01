Химическое оружие в Сирии и в Британии: мнение Марии Захаровой

"На протяжении нескольких лет тема химического оружия в Сирии была красной чертой, к которой постоянно толкали правительство Сирии и России", — заявила Мария Захарова в интервью "Пятому каналу"

По ее мнению, все провокации, которые совершались на территории Сирии, были с задействованием химического оружия, потому что его применение понятно всем людям.

"Тогда Россия несколько лет назад стала инициатором уничтожения в Сирии химического оружия, — продолжила Мария Захарова. — Когда химического оружия нет, Россия выступает в виде миротворца, что же делать? Начали использовать провокации с применением химического оружия, но уже руками боевиков приписывая их Асаду, но опять все не клеилось, не было доказательств".

Поэтому, по словам представителя МИД РФ, провокация в Солсбери «давала последний аргумент для того, чтобы Россию отстранить от участия обсуждения химической проблематики в Сирии».