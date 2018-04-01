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Химическое оружие в Сирии и в Британии: мнение Марии Захаровой
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Химическое оружие в Сирии и в Британии: мнение Марии Захаровой 

Вести.Ru 53 минуты назад
Провокация в Солсбери — последний аргумент для того, чтобы отстранить Россию от участия обсуждения химической проблематики в Сирии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На протяжении нескольких лет тема химического оружия в Сирии была красной чертой, к которой постоянно толкали правительство Сирии и России", — заявила Мария Захарова в интервью "Пятому каналу".
По ее мнению, все провокации, которые совершались на территории Сирии, были с задействованием химического оружия, потому что его применение понятно всем людям.
"Тогда Россия несколько лет назад стала инициатором уничтожения в Сирии химического оружия, — продолжила Мария Захарова. — Когда химического оружия нет, Россия выступает в виде миротворца, что же делать? Начали использовать провокации с применением химического оружия, но уже руками боевиков приписывая их Асаду, но опять все не клеилось, не было доказательств".
Поэтому, по словам представителя МИД РФ, провокация в Солсбери «давала последний аргумент для того, чтобы Россию отстранить от участия обсуждения химической проблематики в Сирии».
"Раз Россия применяет химическое оружие в Великобритании, то уж само собой в Сирии они творят вообще все что угодно", — сказала она.
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