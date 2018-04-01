Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву 

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
На борту Ил-96 на родину вернулись 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей.
За дипломатами и их семьями, покинувшими Соединенные Штаты после решения Вашингтона присоединиться к антироссийским мерам в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было отправлено два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Позднее в воскресенье второй борт доставит группу дипломатов из Нью-Йорка — 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.