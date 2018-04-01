Ещё
Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высланные из США российские дипломаты прибыли в Москву 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами приземлился в воскресенье в московском аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
На борту Ил-96 на родину вернулись 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей.
За дипломатами и их семьями, покинувшими Соединенные Штаты после решения Вашингтона присоединиться к антироссийским мерам в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, было отправлено два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Позднее в воскресенье второй борт доставит группу дипломатов из Нью-Йорка — 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.
ТАСС: последние новости
Экс-премьер Японии уверен, что инцидент со Скрипалем создан Лондоном для нападок на РФ Тулеев обратился к Путину с просьбой об отставке Госдеп: саммит Южной Кореи и КНДР приближает встречу Трампа и Ким Чен Ына
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ122
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»231
Путин подписал указ об отставке Тулеева413
Стало известно время падения «Небесного дворца»37
В последний раз48
Видео
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
04:11
Стало известно время падения «Небесного дворца»
Наука и техника
00:39
Стало известно состояние Шварценеггера
Шоу-бизнес
05:36
Путин подписал указ об отставке Тулеева
Политика
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение