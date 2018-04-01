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Второй самолет с покидающими США российскими дипломатами вылетел в Москву
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Второй самолет с покидающими США российскими дипломатами вылетел в Москву 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дипломатов вывозят двумя самолетами СЛО «Россия», обслуживающего первых лиц страны и Министерство иностранных дел.
Второй борт СЛО «Россия» с высланными из Соединенных Штатов российскими дипломатами и членами их семей вылетел из международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне.
Всего в РФ вернутся 60 членов российской дипмиссии, а с учетом их семей США покинут более 170 граждан России. Дипломатов вывозят двумя самолетами специального летного отряда «Россия», обслуживающего первых лиц страны и Министерство иностранных дел.
Один борт летит напрямую в российскую столицу, второе воздушное судно делает промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы там забрать двух работников генерального консульства и 12 сотрудников российского постоянного представительства с их семьями.
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