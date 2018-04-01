Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ

Посол в США раскрыл давно задуманную провокацию против России

«Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — пояснил дипломат.

Ранее Антонов сообщил, что сотрудники спецслужб пытаются завербовать высылаемых из США российских дипломатов. «Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела — заставить их предать свою страну», — отметил он.