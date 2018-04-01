Посол раскрыл давно задуманную провокацию против РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что события в Великобритании — предлог для осуществления давно задуманной провокации против Москвы. Об этом он рассказал в интервью в программе «Известия. Главное» на «Пятом канале».
«Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди — это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», — пояснил дипломат.
Ранее Антонов сообщил, что сотрудники спецслужб пытаются завербовать высылаемых из США российских дипломатов. «Мы знаем о подходах американских спецслужб, которые, если говорить дипломатично, пытаются установить неформальные отношения с нашими дипломатами, а по сути дела — заставить их предать свою страну», — отметил он.
Дипломатический скандал разгорелся в связи с обвинениями Великобритании о причастности России к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Москва отвергает все обвинения.
Установите Яндекс. Браузер и получи быстрый доступ к Рамблеру