МИД готов к сотрудничеству с Лондоном «по делу Скрипаля» 

Москва готова к сотрудничеству с Великобританией по делу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Даже в этих условиях готовы к всестороннему высокопрофессиональному и открытому сотрудничеству с Великобританией как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО. В том числе с участием представителей техсекретариата организации, а также других заинтересованных сторон по так называемому делу Скрипаля", — сказала Захарова.