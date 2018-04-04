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МИД готов к сотрудничеству с Лондоном «по делу Скрипаля»
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

МИД готов к сотрудничеству с Лондоном «по делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва готова к сотрудничеству с Великобританией по делу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Даже в этих условиях готовы к всестороннему высокопрофессиональному и открытому сотрудничеству с Великобританией как на двусторонней основе, так и в рамках ОЗХО. В том числе с участием представителей техсекретариата организации, а также других заинтересованных сторон по так называемому делу Скрипаля", — сказала Захарова.
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