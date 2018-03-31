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Часть высылаемых из США дипломатов РФ отправилась в аэропорт Кеннеди
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Часть высылаемых из США дипломатов РФ отправилась в аэропорт Кеннеди 

Российская Газета 1 час назад
Первая группа высланных из США российских дипломатов покинула жилой комплекс и выехала в аэропорт Кеннеди, передает ТАСС. Оттуда они спецбортом вылетят в Москву.
Отъезд произошел в течение одного дня и прошел без каких-либо эксцессов.
Напомним, что высылка диппредставителей произошла после инцидента с Солсбери, в результате которой Лондон принял решение о высылке российских дипломатов, а позже Великобританию поддержали еще несколько стран.
Москва пошла на ответные меры. В этот же день, в субботу 31 марта, знание генконсульства в Санкт-Петербурге покинули американские дипломаты.
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