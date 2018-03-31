Часть высылаемых из США дипломатов РФ отправилась в аэропорт Кеннеди

Первая группа высланных из США российских дипломатов покинула жилой комплекс и выехала в аэропорт Кеннеди, передает ТАСС . Оттуда они спецбортом вылетят в Москву

Отъезд произошел в течение одного дня и прошел без каких-либо эксцессов.

Напомним, что высылка диппредставителей произошла после инцидента с Солсбери, в результате которой Лондон принял решение о высылке российских дипломатов, а позже Великобританию поддержали еще несколько стран.