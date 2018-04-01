В Москву вернулись высланные из США российские дипломаты 

В московском аэропорту Внуково-2 приземлился первый самолет из Вашингтона с высланными из США российскими дипломатами, передает ТАСС. На родину вернулись 46 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и члены их семей. Примерно за час до прибытия самолета на территорию аэропорта заехала колонна автобусов, которые, предположительно, доставят людей непосредственно в Москву.
За дипломатами и их семьями в США было отправлено два самолета Ил-96 специального летного отряда «Россия». Вторую группу российских дипломатов из Нью-Йорка доставит позднее сегодня второй борт — на родину прилетят 14 сотрудников генерального консульства и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов, а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Великобритания и другие страны обвинили Москву. Всего Соединенные Штаты покинул 171 человек.