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Спецборт прибыл в Нью-Йорк за высылаемыми российскими дипломатами
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Спецборт прибыл в Нью-Йорк за высылаемыми российскими дипломатами 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Спецсамолет, направленный за высылаемыми из США российскими дипломатами, приземлился в субботу в нью-йоркском международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
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