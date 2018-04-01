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Самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка
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Самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Самолет с российскими дипломатами, покидающими США по требованию американских властей, вылетел из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву.
Воздушное судно, которое ранее вылетело из Вашингтона, забрало еще 14 семей россиян.
Самолет прибудет в столичный аэропорт «Внуково», передает РИА Новости.
В общей сложности США покинул 171 россиянин.
Власти Соединенных Штатов потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Москва пошла на ответные меры. Накануне знание генконсульства в Санкт-Петербурге покинули американские дипломаты.
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