Самолет с российскими дипломатами вылетел из Нью-Йорка 

Самолет с российскими дипломатами, покидающими США по требованию американских властей, вылетел из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву.
Воздушное судно, которое ранее вылетело из Вашингтона, забрало еще 14 семей россиян.
Самолет прибудет в столичный аэропорт «Внуково», передает РИА Новости.
В общей сложности США покинул 171 россиянин.
Власти Соединенных Штатов потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Москва пошла на ответные меры. Накануне знание генконсульства в Санкт-Петербурге покинули американские дипломаты.