Дипломаты РФ недовольны условиями содержания Ярошенко

Российские дипломаты остались недовольны условиями содержания Ярошенко в США

"Первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с Константином Ярошенко в тюрьме "Форт-Дикс", в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы. Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ", — сообщается в заявлении.

Также отмечается, что руководству тюрьмы было направлено официальное обращение, в котором содержится требование о соблюдении прав Ярошенко. В заявлении подчеркнули, что Генеральное консульство контролирует ситуацию с условиями содержания российского гражданина.