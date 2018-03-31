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Дипломаты РФ недовольны условиями содержания Ярошенко
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Российские дипломаты остались недовольны условиями содержания Ярошенко в США 

Газета.Ru 31 марта 2018
Фото: ИТАР-ТАСС
Представители российского консульства в Соединенных штатах встретились в тюрьме с осужденным в США Константином Ярошенко и призвали руководство исправительного учреждения соблюдать права российского гражданина, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление генконсульства России в Нью-Йорке.
"Первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с Константином Ярошенко в тюрьме "Форт-Дикс", в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы. Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ", — сообщается в заявлении.
Также отмечается, что руководству тюрьмы было направлено официальное обращение, в котором содержится требование о соблюдении прав Ярошенко. В заявлении подчеркнули, что Генеральное консульство контролирует ситуацию с условиями содержания российского гражданина.
Ранее сообщалось, что посольство России в США обеспокоено сообщениями об издевательствах над Ярошенко. Также ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не нашел оснований для помилования Ярошенко.
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