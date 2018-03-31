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Посольство РФ требует от властей США прекратить нарушение прав Ярошенко
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Посольство РФ требует от властей США прекратить нарушение прав Ярошенко 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Посольство РФ требует от властей США прекратить нарушение прав Ярошенко и обеспечить соответствующие международным стандартам условия его содержания.
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