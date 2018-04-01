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США продолжит улучшать отношения с Россией
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США продолжит улучшать отношения с Россией 

360tv.ru 27 минут назад
Работа по улучшению дипломатических отношений между Россией и США будет продолжена, несмотря на закрытие Генконсульства США в Санкт‐Петербурге, заявили в посольстве США. Соответствующий пост опубликован в официальном Twitter‐аккаунте ведомства.
Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения
американо-российских
отношений продолжается
— говорится в сообщении.
Американский флаг был спущен со здания ведомства вчера, 31 марта. О закрытии американского генконсульства в Петербурге было объявлено 29 марта. На то, чтобы освободить помещение, сотрудникам дали два дня.
Закрытие ведомства стало ответом на решение Соединенных Штатов Америки выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Историю с высылкой российских дипломатов инициировала Великобритания в качестве назидательной меры за отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Он вместе с дочерью был найден без сознания в британском городе Солсбери в начале марта. В случившемся
премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию, потому что  нервно-паралитическое
вещество, которым отравили россиян, было произведено в СССР.
Днем ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, несмотря на напряженность в отношениях, Россия и США не враги. Он отметил, что Россия хотела бы, чтобы двусторонние отношения имели партнерский, а не сопернический характер.
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