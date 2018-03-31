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Россия обеспокоена сообщениями об издевательствах над Ярошенко в США
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Россия обеспокоена сообщениями об издевательствах над Ярошенко в США 

РИА Новости 39 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПОСОЛЬСТВО РФ КРАЙНЕ ОБЕСПОКОЕНО СООБЩЕНИЯМИ ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ В ТЮРЬМЕ США НАД РОССИЯНИНОМ КОНСТАНТИНОМ ЯРОШЕНКО — ЗАЯВЛЕНИЕ
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