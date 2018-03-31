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Украина хочет ввести санкции против музеев Крыма
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Украина хочет ввести санкции против музеев Крыма 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Министерстве культуры Украины хотят инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к «незаконному перемещению культурных ценностей через границу». Об этом сообщает korrespondent.net.
"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", — считают в Минкульте.
В министерстве заявили, что после «аннексии Крыма» предметы из некоторых музеев полуострова были перемещены в Россию. В частности, в 2016 году на Украине возбудили уголовное дело из-за якобы незаконной перевозки в Россию 38 картин из Национальной картинной галереи имени Айвазовского.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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