Дипломаты покинули посольство в США под «Прощание славянки»

Первые российские дипломаты покинули Вашингтон

Первая группа российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата, покинула посольство в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости"

От здания посольства автобус с сотрудниками дипмиссии отъезжал под марш "Прощание славянки". Отмечается, что второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15.00 по местному времени (22.00 мск).

Ранее сообщалось, что Россия вышлет 50 британских дипломатов.

Сергея Скрипаля в Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада , а также Украина Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Великобритании . Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.