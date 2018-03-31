Ещё
Дипломаты покинули посольство в США под «Прощание славянки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первые российские дипломаты покинули Вашингтон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первая группа российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата, покинула посольство в Вашингтоне, сообщает РИА "Новости".
От здания посольства автобус с сотрудниками дипмиссии отъезжал под марш "Прощание славянки". Отмечается, что второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Ранее сообщалось, что Россия вышлет 50 британских дипломатов.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
Газета.Ru: последние новости
Скотланд-Ярд опроверг обыски российского самолета в Хитроу Антонов: дипломаты принципиально не будут снимать российский флаг с резиденции в Сиэтле Антонов: спецслужбы США пытаются убедить российских дипломатов предать родину
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе450
Сотрудник консульства США показал журналистам неприличный жест127
Миллиардеры в неволе: за что Магомедовых отправили в СИЗО55
Раскрыты зарплаты участников «Дома-2»27
Состояние Савченко резко ухудшилось56
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение