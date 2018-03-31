Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе

Россиянам рекомендовали «взвесить целесообразность» поездок в Британию

Посольство России Великобритании предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в Соединенном Королевстве, и просит граждан РФ тщательно взвесить необходимость поездок в страну.

"На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, последним примером чего является провокация в отношении самолета "Аэрофлота" и его экипажа 30 марта, существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании" — говорится в полученном РИА Новости заявлении посольства.

Российские дипломаты не исключают повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда-выезда на территории Великобритании.

"В частности, возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители), в том числе на основании британского антитеррористического законодательства. Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность", — отмечается в заявлении.

Посольство рекомендует гражданам России заблаговременно прибывать в пункты въезда-выезда в Британию с учетом возможных дополнительных проверок, а также задержек рейсов. При следовании транзитом необходимо предусматривать более длительный запас времени на "стыковку".

"Призываем внимательно следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов. Рекомендуем также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей. С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии, необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений, считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео— и аудиозаписи", — отмечает посольство.

Канады, Австралии, "Россиянам, у которых имеются сомнения в отсутствии вопросов или претензий со стороны властей Великобритании, а также других государств (например, США Новой Зеландии , стран ЕС НАТО ), рекомендуем взвесить целесообразность поездок в Соединенное Королевство во избежание провокаций и в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам британских иностранных правоохранительных органов и специальных служб", — подчеркивается в заявлении.

В посольстве России в Лондоне и в генконсульстве России в Эдинбурге работает круглосуточная горячая линия для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: + 44 (0) 7768 566 868 (Лондон) и +44 7805 932454 (Эдинбург).