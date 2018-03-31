МИД России задал Франции 10 вопросов по «делу Скрипаля» 

Российское посольство в Париже направило в Министерство иностранных дел Франции ноту, содержащую 10 вопросов по сфабрикованному против России «делу Скрипалей», сообщило РИА «Новости».
Российскую сторону интересует, «на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери». Помимо этого требуется сообщить, направляла ли Франция официальное уведомление в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о подключении к техническому сотрудничеству в расследовании «дела Скрипалей», пишет агентство.
Россия требует также пояснить, «какие доказательства были переданы Франции Великобританией в рамках оказания техсотрудничества».
Власти Великобритании утверждают, что Россия причастна к отравлению Скрипалей веществом А234. В Москве категорически отрицают это обвинение и приступили к подготовке ответных мер.
31 марта Посольство России в Великобритании направило внешнеполитическому ведомству королевства ноту со списком вопросов к британской стороне по так называемому «делу Скрипалей».