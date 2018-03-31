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Со здания генконсульства в Петербурге сняли флаг США
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Со здания американского генконсульства в Петербурге сняли флаг США 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Государственный флаг США снят со здания американского генконсульства на Фурштатской улице в Петербурге в субботу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
>>РФ озвучила ответные меры против Британии
В субботу около 19.25 мск двое сотрудников дипмиссии вышли на балкон третьего этажа спустили и сняли флаг.
Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".
После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны не позднее 31 марта.
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