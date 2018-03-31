МИД опубликовал вопросы к Лондону по делу Скрипаля

МИД России опубликовал вопросы к Великобритании по делу Скрипалей. В субботу 31 марта посольство Российской Федерации в Лондоне направило в МИД Великобритании соответствующую ноту со списком вопросов к британской стороне. В списке 14 вопросов, среди них, в частности, вопрос о том, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории.

Кроме того, Москва спрашивает, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, а также как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента.

Сразу несколько вопросов касаются участия Франции в расследовании инцидента в Солсбери.

Россия также требует ответов на вопросы о том, на основании каких признаков (маркеров) было установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери и имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, обнаруженные в бессознательном состоянии 4 марта в Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Великобритании считают, что к этому причастна Россия. В Москве с обвинениями категорически не согласны.

США и Канада. Скандал разразившийся вокруг инцидента привел к высылке российских дипломатов из полутора десятка стран ЕС . Также дипломатов выслали Украина