РФ выступит против засекречивания в деле Скрипаля

«Дело Скрипаля»: Россия выступит в ОЗХО против засекречивания данных

"У нас есть к ним много вопросов, поскольку все осуществлялось крайне непрозрачно. И мы пришли к выводу, что самое время сделать еще одну попытку и перевести рассмотрение ситуации в сугубо правовую плоскость", — сказал он.

Шульгин подчеркнул, что российская сторона ставит вопрос о том, чтобы расследование, инициированное британской стороной в рамках ОЗХО, "осуществлялось транспарентно".

"Крайне важно, чтобы эксперты техсекретариата делились информацией, но они явно не хотят этого делать", — добавил он.

Информация, подчеркнул дипломат, не должна засекречиваться по прихоти одной из сторон.

"Мы обращаем на это внимание. И это одна из целей, которую мы собираемся преследовать в ходе проведения сессии четвертого апреля", — заявил Шульгин.

"Ясное предложение"

Россия на специальном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которое инициировала Москва , представит "ясное предложение", которое будет содействовать расследованию инциденту в Солсбери, заявил Шульгин.

"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО 4 апреля мы собираемся внести еще одно предложение", — сказал дипломат.

"Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины", — добавил Шульгин.

Дипломат также отметил, что мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

"Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности. Никто не ждет, что эксперты на кого-то покажут пальцем", — сказал Шульгин.

13 вопросов

Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипаля", сообщается в свою очередь на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство , в частности, интересует, какие сведения Лондон передает техническому секретариату организации, а также поступает ли в ОЗХО информация о том, как идет национальное расследование инцидента.

Кроме того, в Москве хотят узнать, намерен ли техсекретариат поделиться с исполкомом организации, в который входит и Россия, информацией, которую получил от британской стороны.

"Что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "Новичок" по западной классификации?" — следует из еще одного вопроса.

Российская сторона также просит разъяснить, какие эксперты выезжали на место инцидента, в каких лабораториях будет проходить анализ проб и соответствовала ли процедура сбора доказательств основополагающим принципам организации.

"Дело Скрипаля"

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.