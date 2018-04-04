Лондон раскритиковал предложение РФ по делу Скрипаля

Делегация Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) раскритиковала идею России о совместном расследовании «дела Скрипаля». Об этом сообщается в твиттере делегации.
«Предложение России о совместном британско-российском расследовании инцидента в Солсбери является извращенным», — сказано в сообщении.
В британской делегации связали эту идею с «диверсионной тактикой» и «еще большей дезинформацией». По мнению британской стороны, Москва таким способом хочет «уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти».
Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 4 апреля 2018 г.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.
По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что схожее с «Новичком» вещество могли производить примерно в 20 странах мира. Российский лидер выразил надежду, что на созванной Москвой сессии исполкома ОЗХО «самым подробным образом» будет разобрана ситуация с отравлением Скрипаля и «поставлена точка».