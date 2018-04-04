Лондон раскритиковал предложение РФ по делу Скрипаля

Британия отвергла помощь РФ по делу Скрипаля

«Предложение России о совместном британско-российском расследовании инцидента в Солсбери является извращенным», — сказано в сообщении.

В британской делегации связали эту идею с «диверсионной тактикой» и «еще большей дезинформацией». По мнению британской стороны, Москва таким способом хочет «уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти».

Russia’s proposal for a joint, UK/Russian investigation into the Salisbury incident is perverse. It is a diversionary tactic, and yet more disinformation designed to evade the questions the Russian authorities must answer. — UK Delegation OPCW (@UK_OPCW) 4 апреля 2018 г.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.

По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.