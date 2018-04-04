Ещё
Лондон раскритиковал предложение РФ по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия отвергла помощь РФ по делу Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Делегация Великобритании при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) раскритиковала идею России о совместном расследовании «дела Скрипаля». Об этом сообщается в твиттере делегации.
«Предложение России о совместном британско-российском расследовании инцидента в Солсбери является извращенным», — сказано в сообщении.
В британской делегации связали эту идею с «диверсионной тактикой» и «еще большей дезинформацией». По мнению британской стороны, Москва таким способом хочет «уйти от вопросов, на которые должны ответить российские власти».
Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, Скрипаль остается в стабильно тяжелом состоянии, но состояние его дочери больше не считается критическим. СМИ писали, что она пришла в себя и может говорить.
По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что схожее с «Новичком» вещество могли производить примерно в 20 странах мира. Российский лидер выразил надежду, что на созванной Москвой сессии исполкома ОЗХО «самым подробным образом» будет разобрана ситуация с отравлением Скрипаля и «поставлена точка».
 Ещё 93 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»144
Япония заявила протест России78
Бориса Джонсона поймали на лжи о России195
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин133
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение