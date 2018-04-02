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РФ готовит ответ Латвии на запрет русского в школах
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РФ готовит ответ Латвии на запрет русского в школах 

Рамблер 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Государственная дума РФ считает недопустимой ликвидацию в Латвии школьного образования на языках нацменьшинств, передает РИА «Новости».
Заявление о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском, депутаты рассмотрят во вторник, 3 апреля, сообщил первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин.
Он также рассказал, что в Госдуме считают необходимым применить в отношении Латвии специальные экономические меры, предусмотренные федеральным законом «О специальных экономических мерах».
22 марта сейм Латвии принял закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык.
 Ещё 9 источников 
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