РФ готовит ответ Латвии на запрет русского в школах

Заявление о недопустимости нарушения права национальных меньшинств в Латвии обучаться на родных языках, в том числе на русском, депутаты рассмотрят во вторник, 3 апреля, сообщил первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин

Он также рассказал, что в Госдуме считают необходимым применить в отношении Латвии специальные экономические меры, предусмотренные федеральным законом «О специальных экономических мерах».

22 марта сейм Латвии принял закон о переводе школ нацменьшинств на латышский язык.