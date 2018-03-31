Ещё
Высланных из США дипломатов не пустят на Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высланных из США дипломатов не пустят на Украину 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну 60 гражданам России, которых выслали из США 26 марта.
Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте СБУ, запрет на въезд на Украину сроком на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из ООН в Нью-Йорке.
Ранее на этой неделе СБУ сообщала, что закрыла въезд 23 российским дипломатам, которых выслали из Великобритании.
Ряд стран мира объявил ранее о высылке российских дипломатов по обвинениям Великобритании из-за «дела Скрипалей», якобы отравленных боевым отравляющим веществом. МИД РФ сообщил об ответных мерах в отношении этих стран и «зеркальной» высылке дипломатов этих государств из России.
Вести.Ru: последние новости
Россиянам советуют не ездить в Британию Кемеровские власти опровергли слухи об отставке Тулеева Борт "Аэрофлота", задержанный для обыска в Лондоне, вылетел в Москву
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посольство РФ в Лондоне предупредило граждан об угрозе210
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей62
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым21
Стала известна доля фальсификата на рынке коньяка63
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»487
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение