Грудинина уличили в пиаре на теме экологии

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ , директор Совхоза им. Ленина Павел Грудинин решил провести экологический форум в первую очередь для того, чтобы напомнить о себе в медийном пространстве, полагают эксперты.

«Форум, конечно, направлен на то, чтобы обеспечить присутствие Павла Грудинина в СМИ. Выборы для него были, с одной стороны, хорошие, потому что все узнали, что он существует, а с другой стороны — негативные, потому что он показал худший результат в истории этой партии», — приводит ТАСС слова директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова.

«Он хочет продолжить капитализацию своего образа, а одной из наиболее востребованных сегодня тем является тема экологии (наравне с темой безопасности). Раньше Грудинин никогда не отмечался в этой теме, во время кампании обходил ее стороной, но после заявлений протестующих в Волоколамске, после темы свалок, после комментариев по экологической проблематике от президента эта тема стала востребованной. И Грудинин пытается ее застолбить за собой», — добавил эксперт.

Смирнов подчеркнул, что для решения экологических проблем одного форума, безусловно, недостаточно, необходимо предложить «некую дорожную карту» и выполнять ее в течение длительного времени. Кроме того, у Грудинина есть определенные проблемы, «во-первых, тема экологии ему немножко чужда, а во вторых, — активисты организации „Крестьянский фронт“ митингуют и требуют расплатиться сперва с дольщиками, а потом уже заниматься экологией», подчеркнул он.

Впрочем, Смирнов полагает, что Грудинин будет продолжать подобные акции, так как рассматривается возможность его участия в губернаторских выборах в ряде регионов и ему необходимо сохранять присутствие в СМИ.

Напомним, ранее председатель общественной организации «Крестьянский Фронт» Евгений Авсеенко в комментарии газете ВЗГЛЯД высказал схожие взгляды на проходящий в совхозе им. Ленина форум по проблемам экологии.

«Грудинин просто пытается лишний раз пропиариться. Пусть для начала закроет вопрос перед пайщиками, и решит свои проблемы с правоохранительными органами, а потом уже занимается экологическими проблемами», — предложил он.

Перед началом «экологического форума» общественная организация «Крестьянский фронт» устроила пикет. По словам Авсеенко, таким образом активисты хотели привлечь внимание к Грудинина к тому, что у него есть обязательства перед собственными пайщиками.