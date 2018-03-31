Кисляк надеется на здравый смысл в отношениях США и РФ

Кисляк надеется, что в отношениях России и США восторжествует здравый смысл

Высокопоставленные советники Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов, пишут СМИ. По информации американских изданий, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры".

При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники газеты утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.

"Посмотрим, каковы будут действия Вашингтона. Но хотелось бы верить, что здравый смысл восторжествует и отношения с Россией не будут продолжать "наэлектризовывать", — сказал Кисляк РИА Новости.

По словам сенатора, России в любом случае никого не следует "опасаться".