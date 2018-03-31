Ещё
Кисляк надеется на здравый смысл в отношениях США и РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кисляк надеется, что в отношениях России и США восторжествует здравый смысл 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк рассчитывает, что советники президента США Дональда Трампа будут руководствоваться здравым смыслом и не будут продолжать "наэлектризовывать" отношения с Россией, отвечая на высылку американских дипломатов.
Высокопоставленные советники Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов, пишут СМИ. По информации американских изданий, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры".
При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники газеты утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.
"Посмотрим, каковы будут действия Вашингтона. Но хотелось бы верить, что здравый смысл восторжествует и отношения с Россией не будут продолжать "наэлектризовывать", — сказал Кисляк РИА Новости.
По словам сенатора, России в любом случае никого не следует "опасаться".
"Опасаться России нечего, мы на правильной стороне истории. Мы будем спокойно заниматься своими делами", — подчеркнул он.
РИА Новости: последние новости
Посол в США рассказал о судьбе флага России над генконсульством в Сиэтле В Крыму прокомментировали реакцию МИД Украины на визит детей из Германии В Совфеде отреагировали на возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд63
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»262
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность108
В РФ раскрыли крупные бюджетные хищения245
РФ озвучила ответные меры против Британии249
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение