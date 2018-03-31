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Грудинин пожалел о сбритых усах
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Грудинин пожалел о сбритых усах 

Рамблер 1 час назад
Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин считает, что по итогам выборов должен остаться не только при усах, но еще и «с шевелюрой», сообщает РИА Новости.
«Мы не проиграли. И я должен быть не только с усами, но ещё и шевелюру отпустить большую. Потому что у нас точно около 30%», — сказал Грудинин участникам пленума КПРФ, который проходит в субботу в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области.
Сбрив усы, политик выполнил обещание, которое дал видеоблогеру Юрию Дудю —расстаться с ними в случае, если не наберет 15% голосов на выборах. Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов. Потом глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко заявлял, что появившаяся информация о сбритых усах, неправда, а сам аккаунт в соцсети, где появилось фото безусого политика, фейковый.
>>Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Однако вслед за этим на YouTube-канале доверенного лица политика Максима Шевченко появилось видео, на котором Грудинин все-таки сбривает усы.
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