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Зюганов призвал удвоить состав КПРФ
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Зюганов призвал удвоить состав КПРФ 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов на пленуме партии заявил, что численный состав партии необходимо удвоить.
"Тысячи людей за время (избирательной) кампании заявили о своём желании вступить в ряды компартии… Нам надо удвоить численный состав нашей партии", — сказал Зюганов собравшимся. Он добавил, что накопленный опыт партии должен быть востребован.
Четвертый совместный мартовский пленум ЦК и ЦКРК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области.
Перед участниками пленума выступил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.
На пленуме состоялось вручение партийных билетов вступившим в компартию членам.
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