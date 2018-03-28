В Москве готовят встречу Путина и Трампа 

По заявлению пресс-секретаря российского президента, поручение МИД было дано по результатам договорённостей, достигнутых во время последних телефонных переговоров лидеров двух стран. Песков также уточнил, что пока не располагает информацией о том, готова ли американская сторона следовать договорённостям в свете последнего решения Вашингтона о высылке российских дипломатов. Пресс-секретарь президента еще раз напомнил слова Путина о том, что российская сторона готова идти на развитие отношений с партнёрами настолько далеко, насколько они сами будут к этому готовы.