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Япония заявила о подготовке нового ядерного испытания в КНДР
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Япония заявила о подготовке нового ядерного испытания в КНДР 

Говорит Москва 22 минуты назад
Об этом заявил глава японского МИДа Таро Коно. По его словам, подготовка к запуску ведётся «изо всех сил».
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