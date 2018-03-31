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Япония заявила о подготовке нового ядерного испытания в КНДР
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
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Япония заявила о подготовке нового ядерного испытания в КНДР
Говорит Москва
22 минуты назад
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Об этом заявил глава японского
МИДа
Таро Коно. По его словам, подготовка к запуску ведётся «изо всех сил».
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