Гатилов обвинил Британию в очернении России

Гатилов обвинил Британию в кампании по очернению России

Канады, Норвегии и Украины. Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Обвинения Великобритании спровоцировали массовую высылку российских дипломатов из ряда стран, в том числе Евросоюза , а также США

"К сожалению, мы знаем, что Великобритания использует и пытается использовать все площадки. Это кампания, преследующая цель очернить Россию, вытащить дело Скрипалей на международные площадки и попытаться таким образом заручиться поддержкой международного сообщества. Надо сказать, что серьезной поддержки такие поползновения не получают, и большинство разумно мыслящих делегаций в это дело вмешиваться не хотят", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Женеве особенно сильно это давление идет на площадке конференции по разоружению. Причем, поднимая тему Солсбери, Великобритания и союзные страны фактически уводят обсуждение на КР от реальных проблем, связанных с разоружением, отметил Гатилов.