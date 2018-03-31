Гатилов обвинил Британию в очернении России

Со стороны Великобритании на международных площадках идет неприкрытое давление по обсуждению инцидента в Солсбери, это кампания, преследующая цель очернить Россию, но серьезной поддержки такие попытки не находят, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Обвинения Великобритании спровоцировали массовую высылку российских дипломатов из ряда стран, в том числе Евросоюза, а также США, Канады, Норвегии и Украины.
"К сожалению, мы знаем, что Великобритания использует и пытается использовать все площадки. Это кампания, преследующая цель очернить Россию, вытащить дело Скрипалей на международные площадки и попытаться таким образом заручиться поддержкой международного сообщества. Надо сказать, что серьезной поддержки такие поползновения не получают, и большинство разумно мыслящих делегаций в это дело вмешиваться не хотят", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Женеве особенно сильно это давление идет на площадке конференции по разоружению. Причем, поднимая тему Солсбери, Великобритания и союзные страны фактически уводят обсуждение на КР от реальных проблем, связанных с разоружением, отметил Гатилов.
"На протяжении последнего времени это было сделано несколько раз. Мы, естественно, давали отпор таким поползновениям, разъясняли нашу позицию, но, к сожалению, англичане и целый ряд их союзников — США, другие страны — подхватывали эту тему и пытались ее будоражить в рамках женевской разоруженческой площадки. Считаем это абсолютно недопустимым и несоответствующим тематики КР здесь, в Женеве", — подчеркнул он.