«Россия и США не враги»: посол Антонов оценил отношения стран

Он добавил, что страны могут успешно сотрудничать в борьбе с терроризмом. В качестве примера успешного военного сотрудничества он привел общую победу во Второй мировой войне.

Антонов не стал отрицать напряженность между странами и отметил, что Россия хотела бы, чтобы двусторонние отношения имели партнерский, а не сопернический характер.

Немногим ранее сенатор Сергей Кисляк заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, даже если Америка будет ее провоцировать. А заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин , добавил, что Россия сейчас сосредоточена на решении внутриполитических проблем.