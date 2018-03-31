«Россия и США не враги»: посол Антонов оценил отношения стран 

Россия и США не враги, несмотря на напряженность в отношениях. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу NBC.
Он добавил, что страны могут успешно сотрудничать в борьбе с терроризмом. В качестве примера успешного военного сотрудничества он привел общую победу во Второй мировой войне.
Антонов не стал отрицать напряженность между странами и отметил, что Россия хотела бы, чтобы двусторонние отношения имели партнерский, а не сопернический характер.
Немногим ранее сенатор Сергей Кисляк заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, даже если Америка будет ее провоцировать. А заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, добавил, что Россия сейчас сосредоточена на решении внутриполитических проблем.
Советники президента США Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении Москвы после высылки из страны российских дипломатов.